RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені штати Америки евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу та допомагали країні. Повітряна евакуація запланована на кінець липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони США.

Прессекретарь Пентагону Джона Кірбі не розкрив подробиць того, куди саме доставлятимуть людей й не розповів про план переміщення афганістанців на території країни перед евакуацією задля їх безпеки.

Варто відзначити, що евакуацію також підтвердив й президент США Джо Байден. За словами глави країни, в липні будуть відкриті авіаційні рейси з метою переселення афганістанців, які бажають покинути свою країну та подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи США. Байден відзначив, що евакуація стосується тих людей, які працювали пліч-о-пліч з американськими військовими й виступали в ролі перекладачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанПентагонСполучені Штати Америки