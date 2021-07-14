США евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу

Сполучені штати Америки евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу та допомагали країні. Повітряна евакуація запланована на кінець липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони США .

Прессекретарь Пентагону Джона Кірбі не розкрив подробиць того, куди саме доставлятимуть людей й не розповів про план переміщення афганістанців на території країни перед евакуацією задля їх безпеки.

Варто відзначити, що евакуацію також підтвердив й президент США Джо Байден. За словами глави країни, в липні будуть відкриті авіаційні рейси з метою переселення афганістанців, які бажають покинути свою країну та подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи США. Байден відзначив, що евакуація стосується тих людей, які працювали пліч-о-пліч з американськими військовими й виступали в ролі перекладачів.