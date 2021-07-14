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США будут эвакуировать афганистанцев, подавших запрос на американскую визу

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США , Среда 14 июля 2021 23:40
США будут эвакуировать афганистанцев, подавших запрос на американскую визу Фото: США будут эвакуировать афганистанцев, подавших запрос на американскую визу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки будут эвакуировать афганистанцев, которые подали запрос на американскую визу и помогали стране. Воздушная эвакуация запланирована на конец июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны США.

Пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби не раскрыл подробностей того, куда именно будут доставлять людей и не рассказал о плане перемещения афганистанцев на территории страны перед эвакуацией из-за их безопасности.

Стоит отметить, что эвакуацию также подтвердил и президент США Джо Байден. По словам главы страны, в июле будут открыты авиационные рейсы с целью переселения афганистанцев, желающих покинуть свою страну и подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США. Байден отметил, что эвакуация касается тех людей, которые работали бок о бок с американскими военными и выступали в роли переводчиков.

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