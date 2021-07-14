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США евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу

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США , Середа 14 липня 2021 23:40
США евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу Фото: США евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені штати Америки евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу та допомагали країні. Повітряна евакуація запланована на кінець липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони США.

Прессекретарь Пентагону Джона Кірбі не розкрив подробиць того, куди саме доставлятимуть людей й не розповів про план переміщення афганістанців на території країни перед евакуацією задля їх безпеки.

Варто відзначити, що евакуацію також підтвердив й президент США Джо Байден. За словами глави країни, в липні будуть відкриті авіаційні рейси з метою переселення афганістанців, які бажають покинути свою країну та подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи США. Байден відзначив, що евакуація стосується тих людей, які працювали пліч-о-пліч з американськими військовими й виступали в ролі перекладачів.

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