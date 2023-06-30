США будуть далі допомагати Україні, щоб контрнаступ ЗСУ був успішним, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена виступила за подальшу підтримку України, це має дати змогу зробити контрнаступ ЗСУ набагато успішнішим та ефективнішим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі, яку приводить CNN.
"Ми перебуваємо в постійному контакті, як я вже сказав, з нашими українськими колегами", - йдеться у заяві.
Кірбі додав, що Україна тримає США в курсі всього, а Вашингтон і далі робитиме все, що б допомогти ЗСУ в контрнаступі. Йдеться про навчання бригади, поради та інформацію.
"Я маю на увазі, що ми продовжуємо надавати їм підтримку, поки вони проходять через ці наступальні операції, але куди вони підуть і як швидко вони підуть, це справді залежатиме від них", - сказав представник Білого дому.
Як у Білому домі оцінюють контрнаступ ЗСУ
Кірбі сказав, що українські військові домоглися певного прогресу, але він підкреслив, що сама Україна заявляла, що домоглася не того, чого б хотілося.
"Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, і продовжуватимемо це робити", - додав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США.
Скільки ще може тривати війна в Україні
Кірбі не став відповідати на запитання, як довго ще може тривати війна. Він заявив, що всім би хотілося, що б вона закінчилася сьогодні.
"Це виглядає малоймовірним, але я не думаю, що у когось із нас є кришталева куля, яка могла б точно сказати нам, як довго це триватиме", - сказав Кірбі.
Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.
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