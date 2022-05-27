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США не вступатимуть в конфлікт із Росією на Чорному морі, - Пентагон

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 21:26
США не вступатимуть в конфлікт із Росією на Чорному морі, - Пентагон Фото: Джон Кірбі (id.usembassy.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні. Зокрема у Чорному морі біля Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава прес-служби Пентагону Джон Кірбі нагадав, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні.

"Президент ясно сказав, що ми не збираємося відправляти американських солдатів воювати в Україні. Ці слова стосуються і неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не планують залучати американських військових для вивезення зерна з території України. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

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