США будет оказывать еще больше оборонной помощи Украине в случае вторжения России, - Пентагон

Во время брифинга Министерства обороны США, один из высокопоставленных чиновников отметил, что за последний год помощь по безопасности Украине стала больше, чем когда-либо с 2014 года. В то же время поставки продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем.

"В случае дальнейшего вторжения России в Украину мы предоставим украинцам дополнительный оборонительный материал, кроме того, который мы уже предоставляем. И я хочу добавить здесь, что вместе с этой поддержкой Украины мы также в контексте НАТО очень активно принимаем участие в планировании потребности, возможной потребности, если будет дальнейшее военное вторжение России в Украину, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", - заявил чиновник.