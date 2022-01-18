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США будет оказывать еще больше оборонной помощи Украине в случае вторжения России, - Пентагон

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют прекращать оказывать помощь Украине на фоне угрозы со стороны России. В случае полномасштабного вторжения на территорию нашей стране размер помощи будет увеличен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Во время брифинга Министерства обороны США, один из высокопоставленных чиновников отметил, что за последний год помощь по безопасности Украине стала больше, чем когда-либо с 2014 года. В то же время поставки продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем.

"В случае дальнейшего вторжения России в Украину мы предоставим украинцам дополнительный оборонительный материал, кроме того, который мы уже предоставляем. И я хочу добавить здесь, что вместе с этой поддержкой Украины мы также в контексте НАТО очень активно принимаем участие в планировании потребности, возможной потребности, если будет дальнейшее военное вторжение России в Украину, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", - заявил чиновник.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУкраина