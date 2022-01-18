RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США надаватиме ще більше оборонної допомоги Україні у разі вторгнення Росії, - Пентагон

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не планують припиняти надавати допомогу Україні на тлі загрози з боку Росії. У разі повномасштабного вторгнення на територію нашої країни - розмір допомоги буде збільшено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Під час брифінгу Міністерства оборони США, один з високопоставлених чиновників відзначив, що за останній рік допомога з питань безпеки Україні стала більшою, ніж будь-коли з 2014 року. Водночас поставки тривають й будуть тривати надалі.

"У разі подальшого вторгнення Росії в Україну ми надамо українцям додатковий оборонний матеріал, крім того, який ми вже надаємо. І я хочу додати тут, що разом із цією підтримкою України ми також в контексті НАТО дуже активно беремо участь у плануванні потреби, можливої потреби, якщо буде подальше військове вторгнення Росії в Україну, щоб укріпити східний фланг НАТО", - заявив чиновник.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиУкраїна