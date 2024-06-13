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США, Британия и Канада предупредили о попытке РФ повлиять на выборы в Молдове

Четверг 13 июня 2024 19:25
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США, Британия и Канада предупредили о попытке РФ повлиять на выборы в Молдове Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия попытается повлиять на президентские выборы в Молдове, которые состоятся этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление правительств США, Британии и Канады.

Власти трех стран подчеркнули, что разделяют обеспокоенность президента Майи Санду насчет использования Кремлем преступных группировок, чтобы финансировать политическую деятельность и подорвать демократические институты Молдовы.

По информации США, Британии и Канады, российские субъекты в Молдове "осуществляют заговор", чтобы повлиять на результаты президентских выборов. В частности, они планируют инициировать протесты в стране, если главой государства останется прозападный политик. Также "люди Кремля" хотят вызвать в обществе негативное отношения к странам Запада и действующему руководству Молдовы.

При этом в совместном заявлении уточняется,, что Кремль “поддерживает” пророссийских кандидатов в президенты Молдовы. Такие политики сейчас активно распространяют дезинформацию о Санду, чтобы вызвать протесты.

"Мы поделились вышеизложенной информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжить расследование, помешать и сорвать планы Кремля", - заявили три страны.

Что предшествовало

Напомним, еще в апреле спикер парламента Молдовы предупредил Евросоюз о планах России сорвать президентские выборы в его стране.

По его словам, Россия хочет, чтобы Молдова сошла с европейского курса и поэтому власти РФ будут пытаться повлиять на избирательный процесс.

Также о планах России на выборы в Молдове предупреждал и председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Великобритания Канада Молдова Президентские выборы Майя Санду
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