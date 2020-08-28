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США, Британия, Швейцария и ЕС сделали совместное заявление по Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

США, Великобритания, Швейцария и Европейский союз призвали Беларусь прекратить запугивание и преследование граждан по политическим мотивам. Кроме этого они ожидают полного и прозрачного расследования преступлений, совершенных на фоне протестов.

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Об этом говорится в совместном заявлении миссий стран, обнародованным представительством ЕС в Беларуси.

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что лишь привлечение к ответственности всех виновных за преступления против демонстрантов может создать возможность для мирного решения кризиса в стране.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает позицию США и Евросоюза относительно ситуации в Беларуси.

Отметим, сегодня представители стран Евросоюза одобрили расширение санкционного списка против Беларуси, в который войдут ответственные за силовой разгон демонстрантов и фальсификацию выборов.

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