США и Британия разработали план обучения украинских военных работе с новыми РСЗО

Власти США и Британии разработали план обучения украинских военных работе с западными реактивными системами залпового огня (РСЗО). На подготовку солдат потребуется от трех до четырех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам генерала США Марка Милли, на данном этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, в рамках которой они будут обучены до такого уровня, чтобы быть эффективными", - отметил Милли.

Речь идет об ускоренном курсе обучения.

"Просто бросить данную систему вооружений в бой не принесет пользы. Требуется подготовка, чтобы достичь максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем", - добавил Милли.

По оценке издания, заявления Милли свидетельствуют о "повышении вероятности того, что больше таких вооружений могут отправить в Украину".

Как говорится в материале, британская сторона, согласно плану, также намерена обучать "по взводу за раз".

Как заявил Милли, российские силы на Донбассе "продемонстрировали, что превосходят по огневой мощи и радиусу украинскую артиллерию". По мнению генерала, украинская сторона нуждается в "некоторых артиллерийских системах большей дальности".

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые сейчас проходят обучение по овладению западным оружием, закончили теоретическую часть и перешли к практике. Сейчас учатся стрелять из гаубиц PzH 2000.

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