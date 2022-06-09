США і Британія розробили план навчання українських військових роботі з новими РСЗВ

Влада США і Британії розробили план навчання українських військових роботі із західними реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). На підготовку солдатів буде потрібно від трьох до чотирьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами генерала США Марка Міллі, на даному етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.

"Ми маємо почати це з раціональної і продуманої програми, в рамках якої вони будуть навчені до такого рівня, щоб бути ефективними", - зазначив Міллі.

Йдеться про прискорений курс навчання.

"Просто кинути дану систему озброєнь в бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем", - додав Міллі.

За оцінкою видання, заяви Міллі свідчать про "підвищення ймовірності того, що більше таких озброєнь можуть відправити в Україну".

Як йдеться в матеріалі, британська сторона, згідно з планом, також має намір навчати "по взводу за раз".

Як заявив Міллі, російські сили на Донбасі "продемонстрували, що перевершують по вогневій потужності і радіусу українську артилерію". На думку генерала, українська сторона потребує "деяких артилерійських систем більшої дальності".

Раніше повідомлялося, що українські військові, які зараз проходять навчання з опановування західною зброєю, закінчили теоретичну частину і перейшли до практики. Зараз вчаться стріляти з гаубиць PzH 2000.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.