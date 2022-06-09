ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США і Британія розробили план навчання українських військових роботі з новими РСЗВ

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 09 червня 2022 07:51
США і Британія розробили план навчання українських військових роботі з новими РСЗВ Фото: українські військові проходять навчання з новими РСЗВ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США і Британії розробили план навчання українських військових роботі із західними реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). На підготовку солдатів буде потрібно від трьох до чотирьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами генерала США Марка Міллі, на даному етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.

"Ми маємо почати це з раціональної і продуманої програми, в рамках якої вони будуть навчені до такого рівня, щоб бути ефективними", - зазначив Міллі.

Йдеться про прискорений курс навчання.

"Просто кинути дану систему озброєнь в бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем", - додав Міллі.

За оцінкою видання, заяви Міллі свідчать про "підвищення ймовірності того, що більше таких озброєнь можуть відправити в Україну".

Як йдеться в матеріалі, британська сторона, згідно з планом, також має намір навчати "по взводу за раз".

Як заявив Міллі, російські сили на Донбасі "продемонстрували, що перевершують по вогневій потужності і радіусу українську артилерію". На думку генерала, українська сторона потребує "деяких артилерійських систем більшої дальності".

Раніше повідомлялося, що українські військові, які зараз проходять навчання з опановування західною зброєю, закінчили теоретичну частину і перейшли до практики. Зараз вчаться стріляти з гаубиць PzH 2000.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РСЗО
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей