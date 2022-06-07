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Украинские военные начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 16:46
Украинские военные начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000 Фото: ВСУ проходят практическую часть обучения по стрельбе из гаубиц PzH 2000 (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские военные, которые сейчас проходят обучение по овладению западным оружием, закончили теоретическую часть и перешли к практике. Сейчас учатся стрелять из гаубиц PzH 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Благодарны за поддержку и помощь Немаччине и Нидерландам", - пишут в Генштабе ВСУ.

Там объясняют, самоходная пушка-гаубица PzH 2000 - это пушка калибра 155 мм на гусеничном шасси на базе танка "Леопард-2".

Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

Напомним, украинские военные получили партию швейцарских внедорожников Pinzgauer Vector. Машины швейцарского производства были приобретены в Великобритании предпринимателем, который сегодня служит в ВСУ, а также его партнерами.

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