США і Британія гарантували Швеції безпеку до вступу в НАТО, - ЗМІ

США і Британія дали Швеції гарантії безпеки до вступу країни в НАТО. Йдеться про посилення військової присутності та політичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet .

За даними джерел видання, уряд Швеції отримав від США і Британії гарантії безпеки на час подачі заявки на вступ до НАТО. Після її направлення країна буде вважатися повноправним членом Альянсу.

Співрозмовники газети додали, що підтримка Швеції полягатиме в сильній політичній підтримці з боку країн НАТО, поглиблених військових навчаннях, розширенні присутності Альянсу в Балтійському морі. Крім того, планується посилення співпраці у сфері розвідки і протистояння різним загрозам, включаючи в кіберпросторі.