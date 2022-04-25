США і Британія гарантували Швеції безпеку до вступу в НАТО, - ЗМІ
США і Британія дали Швеції гарантії безпеки до вступу країни в НАТО. Йдеться про посилення військової присутності та політичну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet.
За даними джерел видання, уряд Швеції отримав від США і Британії гарантії безпеки на час подачі заявки на вступ до НАТО. Після її направлення країна буде вважатися повноправним членом Альянсу.
Співрозмовники газети додали, що підтримка Швеції полягатиме в сильній політичній підтримці з боку країн НАТО, поглиблених військових навчаннях, розширенні присутності Альянсу в Балтійському морі. Крім того, планується посилення співпраці у сфері розвідки і протистояння різним загрозам, включаючи в кіберпросторі.
Нагадавши, Фінляндія і Швеція можуть подати заявки на вступ до НАТО одночасно. Очікується, що це відбудеться у другій половині травня.
Відзначити, більшість жителів Швеції підтримують вступ країни до НАТО.
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