США и Бразилия будут тесно сотрудничать в торговле и обороне, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Глава США провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару

Глава США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Бразилия будут тесно сотрудничать в сферах торговли и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

Лидер США отметил, что провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"Провел очень хороший разговор с новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару... Мы согласились, что Бразилия и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать в области торговли, оброны и всего остального!", - подчеркнул Трамп.

Напомним, президент Бразилии Мишел Темер начнет передавать власть новоизбранному президенту Жаиру Болсонару с понедельника, 29 октября. "Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня", - отметил Темер.

Он попросил Болсонару "сохранить тот энтузиазм, который у него есть" для поиска единства страны и ее спокойствия.

Как писало РБК-Украина ранее, в Бразилии в воскресенье, 28 октября, прошел второй тур выборов президента, в котором по результатам подсчета 97,38% голосов кандидат от ультраправой Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,42%, а его соперник от "Партии трудящихся" Фернанду Аддад - 44,58%.