На выборах президента в Бразилии побеждает ультраправый Болсонару

Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)

Согласно результатам подсчета 94% бюллетеней, за Жаира Болсонару во втором туре проголосовали 56% избирателей

В Бразилии во втором туре президентских выборов лидирует ультраправый депутат национального парламента, бывший военный Жаир Болсонару. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Бразилии, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам подсчета 94% бюллетеней, которые приводит бразильская избирательная комиссия, Болсонару набрал 56% голосов, а его противник, кандидата от левой "Партии трудящихся" Фернанд Аддад - 44%.

В своей программе Болсонару, в частности, обещал бороться с преступностью в бразильских городах и предоставить полиции большую автономию в принятии решения открывать огонь по правонарушителям.

Он также обещает искоренить коррупцию и считает, что Бразилии пора "перестать флиртовать с коммунизмом".

Напомним, в Бразилии в результате первого тура президентских выборов, который прошел 7 октября, не смогли определить победителя, поскольку ни за одного из кандидатов не проголосовали 50% избирателей. В первом туре за Болсонару проголосовали 46,46% бразильцев, а за Аддада - 28,69% граждан.