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США і Бразилія будуть тісно співпрацювати в торгівлі і обороні, - Трамп

Новини » Політика    29.10.2018 - 17:38
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Глава США провів телефонну розмову з новообраним президентом Бразилії Жаіром Болсонару

Глава США Дональд Трамп заявив, що Штати і Бразилія будуть тісно співпрацювати в сферах торгівлі і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

Лідер США зазначив, що провів телефонну розмову з новообраним президентом Бразилії Жаіром Болсонару.

США і Бразилія будуть тісно співпрацювати в торгівлі і обороні, - Трамп

"Провів дуже хорошу розмову з новообраним президентом Бразилії Жаіром Болсонару... Ми погодилися, що Бразилія і Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати в галузі торгівлі, оброни і всього іншого!", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, президент Бразилії Мішел Темер почне передавати владу новообраному президенту Жаіру Болсонару з понеділка, 29 жовтня. "Я тільки що привітав обраного президента Жаіра Болсонару з історичною перемогою, досягнутою сьогодні", - зазначив Темер.

Він попросив Болсонару "зберегти той ентузіазм, який у нього є" для пошуку єдності країни і її спокою.

Як писало РБК-Україна раніше, в Бразилії у неділю, 28 жовтня, відбувся другий тур виборів президента, в якому за результатами підрахунку 97,38% голосів кандидат від ультраправої Соціально-ліберальної партії Болсонару набрав 55,42%, а його суперник від "партії трудящих" Фернанду Аддад - 44,58%.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиБразилияДональд Трамп
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