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Глава Бразилии поздравил новоизбранного президентом Болсонару с победой

Новости » Политика    29.10.2018 - 04:14
Фото: Мишел Темер (flickr.com/palaciodoplanalto)
Фото: Мишел Темер (flickr.com/palaciodoplanalto)

Мишел Темер намерен начать передавать власть Жаиру Болсонару с понедельника

Президент Бразилии Мишел Темер начнет передавать власть новоизбранному президенту Жаиру Болсонару с понедельника, 29 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Темера в Twitter.

"Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. По окончании выборов настало время всем нам вместе работать для Бразилии", - написал Темер.

Он добавил, что попросил Болсонару "сохранить тот энтузиазм, который у него есть", для поиска единства страны и ее спокойствия.

Напомним, в Бразилии в воскресенье, 28 октября, прошел второй тур выборов президента, в котором по результатам подсчета 97,38% голосов кандидат от ультраправой Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,42%, а его соперник от "Партии трудящихся" Фернанду Аддад - 44,58%.

В своей программе Болсонару, в частности, обещал бороться с преступностью в бразильских городах и предоставить полиции большую автономию в принятии решения открывать огонь по правонарушителям, а также - искоренить коррупцию.

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