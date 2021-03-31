В США брата президента Гондураса приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками

Прокурор США Мэтью Ларош заявил, что оборот наркотиков "спонсирует государство".

"Гондурас - одно из основных мест перевалки наркотиков в мире и одно из самых жестоких мест в мире", - сказал прокурор.

Ларош добавил, что "глубина коррупции" отличает дело Эрнандеса от других.

"Он обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, таким как его брат и (бывший президент) Порфирио Лобо Соса", - отметил прокурор.