В США брата президента Гондураса приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками
Брат президента Гондураса Тони Эрнандес приговорен к пожизненному заключению в США за торговлю наркотиками. Он также будет вынужден выплатить 138,5 млн долларов конфискации.
Об этом пишет Reuters.
Прокурор США Мэтью Ларош заявил, что оборот наркотиков "спонсирует государство".
"Гондурас - одно из основных мест перевалки наркотиков в мире и одно из самых жестоких мест в мире", - сказал прокурор.
Ларош добавил, что "глубина коррупции" отличает дело Эрнандеса от других.
"Он обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, таким как его брат и (бывший президент) Порфирио Лобо Соса", - отметил прокурор.
РБК-Украина писало, что прокуратура США начала расследование против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса из-за его возможных связей с мафией. Подозревают, что он помог наркобарону Джеованни Фуэнтесому переправить тонны кокаина в Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте поклялся убивать мэров и должностных лиц, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками в стране.