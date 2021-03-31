ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США брата президента Гондураса приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками

Новина українською → Среда 31 марта 2021 03:58
В США брата президента Гондураса приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками Фото: Тони Эрнандес (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Брат президента Гондураса Тони Эрнандес приговорен к пожизненному заключению в США за торговлю наркотиками. Он также будет вынужден выплатить 138,5 млн долларов конфискации.

Об этом пишет Reuters.

Прокурор США Мэтью Ларош заявил, что оборот наркотиков "спонсирует государство".

"Гондурас - одно из основных мест перевалки наркотиков в мире и одно из самых жестоких мест в мире", - сказал прокурор.

Ларош добавил, что "глубина коррупции" отличает дело Эрнандеса от других.

"Он обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, таким как его брат и (бывший президент) Порфирио Лобо Соса", - отметил прокурор.

РБК-Украина писало, что прокуратура США начала расследование против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса из-за его возможных связей с мафией. Подозревают, что он помог наркобарону Джеованни Фуэнтесому переправить тонны кокаина в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте поклялся убивать мэров и должностных лиц, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика наркотики Гондурас
NEWS
Украина получит дополнительный 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня, - Ляшко
Украина получит дополнительный 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня, - Ляшко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ