У США брата президента Гондурасу засудили до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками

Брат президента Гондурасу Тоні Ернандес засуджений до довічного ув'язнення в США за торгівлю наркотиками. Він також буде змушений виплатити 138,5 млн доларів конфіскації.

Про це пише Reuters .

Прокурор США Метью Ларош заявив, що обіг наркотиків "спонсорує держава".

"Гондурас - одне з основних місць перевалки наркотиків у світі і одне з найжорстокіших місць у світі", - сказав прокурор.

Ларош додав, що "глибина корупції" відрізняє справу Ернандеса від інших.

"Він забезпечив захист від розслідування, арешту та екстрадиції, давши величезні хабарі політикам, таким як його брат і (колишній президент) Порфіріо Лобо Соса", - зазначив прокурор.