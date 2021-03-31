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У США брата президента Гондурасу засудили до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 03:58
У США брата президента Гондурасу засудили до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками Фото: Тоні Ернандес (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Брат президента Гондурасу Тоні Ернандес засуджений до довічного ув'язнення в США за торгівлю наркотиками. Він також буде змушений виплатити 138,5 млн доларів конфіскації.

Про це пише Reuters.

Прокурор США Метью Ларош заявив, що обіг наркотиків "спонсорує держава".

"Гондурас - одне з основних місць перевалки наркотиків у світі і одне з найжорстокіших місць у світі", - сказав прокурор.

Ларош додав, що "глибина корупції" відрізняє справу Ернандеса від інших.

"Він забезпечив захист від розслідування, арешту та екстрадиції, давши величезні хабарі політикам, таким як його брат і (колишній президент) Порфіріо Лобо Соса", - зазначив прокурор.

РБК-Україна писало, що прокуратура США почала розслідування проти президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса через його можливі зв'язки з мафією. Підозрюють, що він допоміг наркобарону Джеованни Фуентесому переправити тонни кокаїну в Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що президент Філіппін Родріго Дутерте присягнувся убивати мерів і посадових осіб, які займаються незаконною торгівлею наркотиками в країні.

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