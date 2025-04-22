Рубіо не поїде до Лондона на переговори щодо України: хто представлятиме США
Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах щодо війни в Україні, які відбудуться у Лондоні 23 квітня. На зустрічі США представлятиме спецпосланець американського президента Кіт Келлог.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речниця Держдепу США Теммі Брюс розповіла під час брифінгу.
За словами Брюс, Рубіо "дуже зайнята людина".
"Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретар, який у нас був, і це, звичайно, впливає на кожен його день. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній", - сказала речниця Держдепу.
Вона додала, що США на зустрічі представить спецпосланець американського президента Дональда Трампа - Кіт Келлог.
Водночас кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер повідомив, що спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф також не буде присутній на переговорах у Лондоні.
Переговори у Лондоні
Нагадаємо, у середу, 23 квітня, в Лондоні відбудуться переговори України з представниками Великої Британії, Франції та США. Союзники продовжать дискусію, розпочату в Парижі, щодо повного припинення вогню, а також обговорять "мирні пропозиції" Вашингтону.
Українську делегацію на переговорах в Лондоні представлятимуть:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- міністр оборони України Рустем Умєров;
- міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
- заступник керівника ОП Павло Паліса.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що від Сполучених Штатів до Британії поїдуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. А з боку європейських країн будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.
Детальніше про майбутню зустріч у Лондоні - в матеріалі РБК-Україна.
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