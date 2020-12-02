США на борьбу с пандемией планируют направить почти триллион долларов

В Конгрессе США двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила законопроект об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса до 31 марта 2021 года. Он также предусматривает выделение средств властям штатов и муниципалитетов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщается, документ предусматривает выделение 908 млрд долл., включая 228 млрд долл. в рамках программы сохранения рабочих мест для отелей, ресторанов и других малых предприятий.

Сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил, что план включает 560 млрд долл. “перепрофилированных” средств из пакета, принятого в марте 2020 года.

Напомним, Джанет Йеллен, которую избранный президент США Джо Байден планирует назначить на пост министра финансов, заявила, что пандемия коронавируса привела к кризису исторического масштаба в Штатах.

Ранее The Washington Post писала, что США в 2020 году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать убытки от пандемии коронавируса.