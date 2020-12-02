США на боротьбу з пандемією планують спрямувати майже трильйон доларів

У Конгресі США двопартійна група сенаторів і членів Палати представників запропонувала законопроект про економічну допомогу у зв'язку з пандемією коронавіруса до 31 березня 2021 року. Він також передбачає виділення коштів владі штатів і муніципалітетів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, документ передбачає виділення 908 млрд дол., включаючи 228 млрд дол. у рамках програми збереження робочих місць для готелів, ресторанів і інших малих підприємств.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні повідомив, що план включає 560 млрд дол. "перепрофільованих" коштів з пакету, прийнятого в березні 2020 року.

Нагадаємо, Джанет Йеллен, яку обраний президент США Джо Байден планує призначити на пост міністра фінансів, заявила, що пандемія коронавірусу призвела до кризи історичного масштабу в Штатах.

Раніше The Washington Post писала, що США у 2020 році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.