США більше не вважають президента Гані суттєвою фігурою в Афганістані, - Держдеп

США перестали вважати президента Ашраф Гані істотною фігурою в Афганістані. Держдепартамент не став коментувати рішення ОАЕ Про надання йому політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США Венді Шерман .

"Він (Гані - ред.) більше не суттєва фігура в Афганістані", - сказала вона в ході брифінгу, відповідаючи на питання про те, як США сприймають президента Афганістану.

Шерман не стала коментувати рішення влади Об'єднаних Арабських Еміратів надати Гані політичний притулок. Вона тільки зазначила, що у США з ОАЕ "хороші відносини".