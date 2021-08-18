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США більше не вважають президента Гані суттєвою фігурою в Афганістані, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 18 серпня 2021 22:53
США більше не вважають президента Гані суттєвою фігурою в Афганістані, - Держдеп Фото: президент Афганістану Ашраф Гані (flickr.com U. S. Secretary of Defense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США перестали вважати президента Ашраф Гані істотною фігурою в Афганістані. Держдепартамент не став коментувати рішення ОАЕ Про надання йому політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США Венді Шерман.

"Він (Гані - ред.) більше не суттєва фігура в Афганістані", - сказала вона в ході брифінгу, відповідаючи на питання про те, як США сприймають президента Афганістану.

Шерман не стала коментувати рішення влади Об'єднаних Арабських Еміратів надати Гані політичний притулок. Вона тільки зазначила, що у США з ОАЕ "хороші відносини".

Нагадавши, Гані покинув країну 15 серпня на тлі стрімкого захоплення радикальним рухом "Талібан" великих афганських міст і згодом столиці - Кабула.

Зазначимо, кілька днів місцеперебування Гані було невідоме. Сьогодні він заявив, що перебуває в ОАЕ і проводить консультації щодо повернення до Афганістану.

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