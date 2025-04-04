США близькі до посилення санкцій проти Росії, - Зеленський

США можуть запровадити нові санкції проти Росії, щоб змусити її до припинення вогню. Вашингтон, імовірно, близький до такого рішення.

Він припустив, що навіть якщо в Конгресі ще не зареєстрували законопроект про санкції, то посилення американського тиску на Росію може відбутися вже найближчим часом. Україна дуже очікує цього.

"Посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну, безумовно, перший крок до припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків. Я знаю, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимося чи буде це. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є", - зазначив президент.

Як підкреслив Зеленський, він справді вважає, що санкції можуть вплинути на Росію в питанні припинення вогню.