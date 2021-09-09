США приближаются к отказу от ядерной сделки Ираном, - Блинкен

США приближаются к отказу от ядерной сделки с Ираном. Такое предупреждение вынес Тегерану госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
По словам Блинкена, у Ирана остается мало времени, чтобы вернуться к ядерной сделке после доклада наблюдательного органа ООН по атомной энергии.
"Я не собираюсь называть это дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда строгое возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плану действий (СВПД) не воспроизводит преимуществ, достигнутых этим соглашением", - сказал Блинкен.
Заявление Блинкена связано с отчетом, который опубликовало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В нем говорится, что
Напомним, Иран увеличил запасы обогащенного урана за последние три месяца.
Ранее сообщалось, что США стремятся к дипломатии в вопросе о ядерной сделке с Ираном, но могут рассмотреть и другие варианты. Об этом заявил президент США.