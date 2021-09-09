США наближаються до відмови від ядерної угоди Іраном, - Блінкен

США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Таке попередження виніс Тегерану держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За словами Блінкена, у Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.
"Я не збираюся називати цю дату, але ми наближаємося до того моменту, коли суворе повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) не відтворює переваг, досягнутих цією угодою", - сказав Блінкен.
Заява Блінкена пов'язана зі звітом, який опублікувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У ньому йдеться, що
Нагадаємо, Іран збільшив запаси збагаченого урану за останні три місяці.
Раніше повідомлялося, що США прагнуть до дипломатії в питанні про ядерну угоду з Іраном, але можуть розглянути й інші варіанти. Про це заявив президент США.