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США наближаються до відмови від ядерної угоди Іраном, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Таке попередження виніс Тегерану держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За словами Блінкена, у Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.

"Я не збираюся називати цю дату, але ми наближаємося до того моменту, коли суворе повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) не відтворює переваг, досягнутих цією угодою", - сказав Блінкен.

Заява Блінкена пов'язана зі звітом, який опублікувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У ньому йдеться, що

Нагадаємо, Іран збільшив запаси збагаченого урану за останні три місяці.

Раніше повідомлялося, що США прагнуть до дипломатії в питанні про ядерну угоду з Іраном, але можуть розглянути й інші варіанти. Про це заявив президент США.

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