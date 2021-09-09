США наближаються до відмови від ядерної угоди Іраном, - Блінкен

За словами Блінкена, у Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.

"Я не збираюся називати цю дату, але ми наближаємося до того моменту, коли суворе повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) не відтворює переваг, досягнутих цією угодою", - сказав Блінкен.

Заява Блінкена пов'язана зі звітом, який опублікувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У ньому йдеться, що