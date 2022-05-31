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США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи для Украины, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 31 мая 2022 23:44
США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи для Украины, - Госдеп Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи для Украины, который поможет сопротивляться агрессии Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы должны в будущем усиливать способность Украины достойно защищаться в условиях жестокой агрессии Москвы, и нам будет о чем заявить еще больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил Прайс.

Также спикер Госдепартамента подчеркнул, что в распоряжении Администрации президента США около 40 млрд долларов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки украинских партнеров.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине дальнобойные ракеты, которые способны достать до российской территории.

В то же время посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что заявление Байдена не означает вообще отказ от передачи универсальных РСЗО.

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