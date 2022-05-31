ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США найближчими днями оголосять про нову військову допомогу для України, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 31 травня 2022 23:44
США найближчими днями оголосять про нову військову допомогу для України, - Держдеп Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати найближчими днями анонсують новий пакет військової допомоги для України, який допоможе чинити опір агресії Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг спікера Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Ми повинні в майбутньому посилювати здатність України гідно захищатися в умовах жорстокої агресії Москви, і нам буде про що заявити ще більше в цьому плані вже в найближчі дні", - зазначив Прайс.

Також спікер Держдепартаменту підкреслив, що в розпорядженні адміністрації президента США близько 40 млрд доларів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки українських партнерів.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні далекобійні ракети, які здатні дістати до російської території.

Водночас посол України Оксана Маркарова уточнила, що заява Байдена не означає Взагалі відмова від передачі універсальних РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою