США в ближайшее время введут новый пакет санкций против России, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США в ближайшее время введут против России новые санкции. По его мнению, ограничения затронут людей, которые поддерживают войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в ходе круглосуточного телемарафона .

"Сразу после разговора (президентов Украины и США - ред.) Владимира Зеленского с Джо Байденом, я присутствовал при этом, мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций", - сказал глава ОП.

Ермак отметил, что не знает, какие именно санкции планируют ввести США. По его мнению, ограничения будут носить персональный характер и затронут людей, поддержавших войну России против Украины.

"Безусловно, это будут финансовые и экономические (санкции - ред.)", - уточнил Ермак.