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США найближчим часом введуть новий пакет санкцій проти Росії, - Єрмак

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що США найближчим часом введуть проти Росії нові санкції. На його думку, обмеження торкнуться людей, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в ході цілодобового телемарафону.

"Відразу після розмови (президентів України і США - ред.) Володимира Зеленського з Джо Байденом, я був присутній при цьому, ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій", - сказав глава ОП.

Єрмак зазначив, що не знає, які саме санкції планують ввести США. На його думку, обмеження будуть мати персональний характер і торкнуться людей, які підтримали війну Росії проти України.

"Безумовно, це будуть фінансові та економічні (санкції - ред.)", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Однією з тем бесіди стали гарантії безпеки для України.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиСанкціїВійна Росії проти УкраїниАндрій Єрмак