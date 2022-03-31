США найближчим часом введуть новий пакет санкцій проти Росії, - Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що США найближчим часом введуть проти Росії нові санкції. На його думку, обмеження торкнуться людей, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в ході цілодобового телемарафону .

"Відразу після розмови (президентів України і США - ред.) Володимира Зеленського з Джо Байденом, я був присутній при цьому, ми отримали інформацію, що найближчими днями буде новий пакет санкцій", - сказав глава ОП.

Єрмак зазначив, що не знає, які саме санкції планують ввести США. На його думку, обмеження будуть мати персональний характер і торкнуться людей, які підтримали війну Росії проти України.

"Безумовно, це будуть фінансові та економічні (санкції - ред.)", - уточнив Єрмак.