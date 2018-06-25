США в ближайшее время представят план по денуклеаризации КНДР

Ранее Трамп заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается

Правительство Соединенных штатов Америки (США) планирует в ближайшее время представить властям Северной Кореи (КНДР) график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на источник.

Так, согласно данным агентства, график будет содержать "концепцию США по реализации договоренностей," достигнутых во время встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как отмечается, план США будет "очень кратким", в нем также будет четко определен "уровень приверженности" Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня.