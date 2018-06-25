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США найближчим часом представлять план з денуклеаризації КНДР

НовиниПолітика    25.06.2018 - 08:16
Фото: Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Раніше Трамп заявив, що денуклеарізація Корейського півострова вже починається

Уряд Сполучених штатів Америки (США) планує найближчим часом представити владі Північної Кореї (КНДР) графік реалізації домовленостей щодо денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Так, згідно з данними агенства, графік буде містити "концепцію США з реалізації домовленостей" досягнутих під час зустрічі американського президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як наголошується, план США буде "досить стислим", в ньому також буде чітко визначено "рівень прихильності" Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що реалізація досягнутих ним на саміті в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленостей про денуклеаризацію Корейського півострова вже починається.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася в Сінгапурі 12 червня.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Кім Чен Ин, КНДР, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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