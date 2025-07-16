У США біля Капітолія затримали чоловіка з луком, стрілами та зброєю

Увагу поліцейських привернув незвичайний автомобіль, припаркований на вулиці, яка з'єднує Білий дім і Капітолій. На даху авто був прив'язаний триколісний велосипед.

Коли поліцейські оглянули авто, вони побачили в салоні лук і стріли, а також порожню кобуру для зброї. Власника автомобіля було знайдено просто біля північної барикади Капітолія і затримано.

У USA Today нагадали, що 2024 року поліція Капітолія США перевірила майже 9500 повідомлень про погрози на адресу членів Конгресу, їхніх родин і помічників. Це майже у два з половиною рази більше, ніж було 2017 року, коли розслідували близько 3900 таких випадків.