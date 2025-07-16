У США біля Капітолія затримали чоловіка з луком, стрілами та зброєю

У США біля будівлі Конгресу затримали підозрілого чоловіка. У нього в машині знайшли зброю, лук і стріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
Увагу поліцейських привернув незвичайний автомобіль, припаркований на вулиці, яка з'єднує Білий дім і Капітолій. На даху авто був прив'язаний триколісний велосипед.
Коли поліцейські оглянули авто, вони побачили в салоні лук і стріли, а також порожню кобуру для зброї. Власника автомобіля було знайдено просто біля північної барикади Капітолія і затримано.
У USA Today нагадали, що 2024 року поліція Капітолія США перевірила майже 9500 повідомлень про погрози на адресу членів Конгресу, їхніх родин і помічників. Це майже у два з половиною рази більше, ніж було 2017 року, коли розслідували близько 3900 таких випадків.
Нагадаємо, 13 липня 2024 року стався замах на Дональда Трампа під час його виступу на мітингу в штаті Пенсільванія. Під час промови по Трампу було відкрито вогонь, куля зачепила його по вуху. Політика терміново евакуювали з трибуни.
Нападник був застрелений силами безпеки на місці. За даними ФБР, стрілець вів вогонь із даху прилеглої будівлі. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще кілька дістали поранення.
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