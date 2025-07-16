В США возле Капитолия задержали мужчину с луком, стрелами и оружием

В США возле здания Конгресса задержали подозрительного мужчину. У него в машине нашли оружие, лук и стрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
Внимание полицейских привлек необычный автомобиль, припаркованный на улице, которая соединяет Белый дом и Капитолий. На крыше авто был привязан трехколесный велосипед.
Когда полицейские осмотрели авто, они увидели в салоне увидели лук и стрелы, а также пустую кобуру для оружия. Владелец автомобиля был найден прямо у северной баррикады Капитолия и задержан.
В USA Today напомнили, что в 2024 году полиция Капитолия США проверила почти 9500 сообщений об угрозах в адрес членов Конгресса, их семей и помощников. Это почти в два с половиной раза больше, чем было в 2017 году, когда расследовали около 3900 таких случаев.
Напомним, 13 июля 2024 года произошло покушение на Дональда Трампа во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания. Во время речи по Трампу был открыт огонь, пуля задела его по уху. Политика срочно эвакуировали с трибуны.
Нападавший был застрелен силами безопасности на месте. По данным ФБР, стрелок вел огонь с крыши близлежащего здания. В результате атаки погибли как минимум два человека, еще несколько получили ранения.
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