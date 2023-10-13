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США більше ніколи не розглядатимуть Росію як надійного постачальника енергоносіїв

США, П'ятниця 13 жовтня 2023 11:35
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США більше ніколи не розглядатимуть Росію як надійного постачальника енергоносіїв Фото: Джеффрі Пайєтт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія більше ніколи більше не розглядатиметься Сполученими Штатами як надійний постачальник енергоносіїв.

Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на онлайн-брифінгу напередодні американо-японського діалогу з енергетичної безпеки, який відбудеться наступного тижня, Пайєтт також заявив, що США та їхні партнери з "Великої сімки" сповнені рішучості позбавити Росію будь-яких доходів від енергетики.

"Мені цілком зрозуміло, що Росія ніколи більше не розглядатиметься як надійний постачальник енергії. Що стосується наших партнерів по "Великої сімці", зокрема, ми також сповнені рішучості працювати разом, щоб позбавити Росію майбутніх доходів від енергетики, і націлитись, зокрема, на інвестиції та проекти, які збільшують майбутні доходи Росії від енергетики", - додав він.

Перші санкції за порушення цінової стелі

Сполучені Штати 12 жовтня ввели перші санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною вище встановленої країнами "Великої сімки" цінової межі в 60 доларів за барель, намагаючись закрити лазівки в механізмі.

Механізм цінової стелі дає змогу третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлено цінову межу: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива та 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин та дизельне паливо.

Нещодавно міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати Америки готуються вжити жорстких заходів щодо Росії за порушення нею встановленої цінової стелі на нафту.

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