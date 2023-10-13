США больше никогда не будут рассматривать Россию как надежного поставщика энергоносителей
Россия больше никогда больше не будет рассматриваться Соединенными Штатами как надежный поставщик энергоносителей.
Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая на онлайн-брифинге в преддверии американо-японского диалога по энергетической безопасности, который состоится на следующей неделе, Пайетт также заявил, что США и их партнеры по "Большой семерке" полны решимости лишить Россию каких-либо доходов от энергетики.
"Мне совершенно ясно, что Россия никогда больше не будет рассматриваться как надежный поставщик энергии. Что касается наших партнеров по "Большой семерке", в частности, мы также полны решимости работать вместе, чтобы лишить Россию будущих доходов от энергетики, и нацелиться, в частности, на инвестиции и проекты, увеличивающие будущие доходы России от энергетики", - добавил он.
Первые санкции за нарушение ценового потолка
Соединенные Штаты 12 октября ввели первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного странами "Большой семерки" ценового предела в 60 долларов за баррель, пытаясь закрыть лазейки в механизме.
Механизм ценового потолка позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.
Недавно министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение ею установленного ценового потолка на нефть.