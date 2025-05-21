США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо

За його словами, Сполучені Штати повинні стати на захист національних інтересів.

При цьому Рубіо заявив, що на планеті відбуваються жахливі речі.

"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам", - сказав держсекретар.

Він вважає, що США як і раніше, залишаються найбільшим постачальником іноземної та гуманітарної допомоги на планеті.

Зупинка роботи USAID та реорганізація

Нагадаємо, що в перший день свого президентства Дональд Трамп наказав призупинити всю закордонну допомогу з боку США на 90 днів.

Ця ініціатива, разом із подальшими розпорядженнями про призупинення діяльності, поставила під загрозу багато програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу.

USAID зазнало значних змін: організація була фактично розформована, більшість її співробітників були відправлені у відпустку або звільнені, а понад 80% грантів було припинено.

Саме USAID було значною мірою було розформовано, а більшість його співробітників відправлено у відпустку або звільнено. Водночас понад 80% його грантів припинено.