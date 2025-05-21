США больше не могут решать все проблемы мира, - Рубио

По его словам, Соединенные Штаты должны встать на защиту национальных интересов.

При этом Рубио заявил, что на планете происходят ужасные вещи.

"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", - сказал госсекретарь.

Он считает, что США по-прежнему остаются крупнейшим поставщиком иностранной и гуманитарной помощи на планете.

Остановка работы USAID и реорганизация

Напомним, что в первый день своего президентства Дональд Трамп приказал приостановить всю зарубежную помощь со стороны США на 90 дней.

Эта инициатива, вместе с последующими распоряжениями о приостановлении деятельности, поставила под угрозу многие программы Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру.

USAID претерпело значительные изменения: организация была фактически расформирована, большинство ее сотрудников были отправлены в отпуск или уволены, а более 80% грантов было прекращено.

Само USAID было в значительной степени расформировано, а большинство его сотрудников отправлены в отпуск или уволены. В то же время более 80% его грантов прекращены.