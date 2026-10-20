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США більше не беруть участі в обороні України, - Мерц

04:05 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від самовдоволення через небезпеку, що виходять з Росії. Він заявив, що диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мерц також заявив, що Німеччина, разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками, фінансує Україну без допомоги Вашингтона в оплаті оборони та обладнання.

"Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу", – сказав він.

"Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, поки не закінчиться ця жахлива війна", - додав.

Видання пише, що європейські лідери шукають шляхи деескалації тижневого конфлікту, в якому президент США Дональд Трамп фактично став на бік Москви.

Адже Вашингтон вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а президент України Володимир Зеленський звинуватив Трампа у спробі тиснути на Київ, щоб той здався Кремлю.

"Я намагаюся переконати Дональда Трампа щоразу, коли зустрічаюся з ним, що це має бути в його власних інтересах", – сказав Мерц.

За його словами, стабільна Європа, як партнер у світі – це те, що цінно і для американців.

Bloomberg нагадує, що європейські лідери стикаються з перспективою продовження підтримки України самостійно, без допомоги Америки.

Наразі вони підтримують санкції проти Москви та наполягають на тому, що Київ не повинен поступатися територією в рамках мирного врегулювання.

Але вони також знають, що не зможуть замінити американську протиповітряну оборону та обмін розвідувальними даними найближчим часом, і ось-ось розпочнеться напружений виборчий сезон в кількох столицях.

Як відомо, нещодавно США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ РФ.

Більше того, як писали ЗМІ, у Трампа ніби-то погрожували зупинити постачання зброї ЗСУ через удари по російських НПЗ. Йдеться про програму PURL.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаФрідріх МерцВійськова допомога