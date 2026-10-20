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США больше не участвуют в обороне Украины, - Мерц

04:05 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от самодовольства из-за опасностей, исходящих из России. Он заявил, что диктатор Владимир Путин стремится не только победить Украину, но и взорвать демократию в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мерц также заявил, что Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансирует Украину без помощи Вашингтона в оплате обороны и оборудования.

"Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза", – сказал он.

"Но мы это делаем и пытаемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", – добавил.

Издание пишет, что европейские лидеры ищут пути деэскалации недельного конфликта, в котором президент США Дональд Трамп фактически принял сторону Москвы.

Ведь Вашингтон требует от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а президент Украины Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытке давить на Киев, чтобы тот сдался Кремлю.

"Я пытаюсь убедить Дональда Трампа каждый раз, когда встречаюсь с ним, что это должно быть в его собственных интересах", – сказал Мерц.

По его словам, стабильная Европа как партнер в мире – это то, что ценно и для американцев.

Bloomberg напоминает, что европейские лидеры сталкиваются с перспективой продления поддержки Украины самостоятельно, без помощи Америки.

Они поддерживают санкции против Москвы и настаивают на том, что Киев не должен уступать территорию в рамках мирного урегулирования.

Они также знают, что не смогут заменить американскую противовоздушную оборону и обмен разведывательными данными в ближайшее время, и вот-вот начнется напряженный избирательный сезон в нескольких столицах.

Как известно, недавно США предупредили Украину о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по НПЗ РФ.

Более того, как писали СМИ, у Трампа якобы угрожали остановить поставки оружия ВСУ из-за ударов по российским НПЗ. Речь идет о программе PURL.

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