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В США в баре произошла стрельба, есть жертвы и раненные

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 18:20
В США в баре произошла стрельба, есть жертвы и раненные
Фото: место стрельбы (facebook.com/WSBTNews)

В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 10 получили ранения

В городе Саут-Бенд американского штата Индиана в баре произошла стрельба, что привело к смерти по меньшей мере 1 человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSBT.

Сообщается, что стрельба произошла в одному из местных баров около 02:00 по местному времени. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего от огнестрельных ранений. Также в больницу было доставлено 10 раненных. 

Правоохранители заблокировали периметр вокруг места стрельбы. В данное время в полиции не могут назвать причины и мотивы стрельбы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Торонто произошла стрельба во время 2-миллионного парада, есть потерпевшие. В результате перестрелки два человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия, полиция Торонто заявила, что два участника стрельбы были задержаны, также были изъяты две единицы огнестрельного оружия.

Напомним, в американском штате Пенсильвания 17 июня во время выпускного вечера произошла стрельба, в результате которой погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Инцидент произошел во время выпускного вечера в городе Филадельфия, на котором присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.

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