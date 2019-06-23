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У США в барі сталася стрілянина, є жертви і поранені

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 18:20
У США в барі сталася стрілянина, є жертви і поранені
Фото: місце стрільби (facebook.com/WSBTNews)

В результаті стрілянини 1 людина загинула, ще 10 отримали поранення

У місті Саут-Бенд американського штату Індіана в барі сталася стрілянина, що призвело до смерті щонайменше 1 людини, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSBT.

Повідомляється, що стрілянина сталася в одному з місцевих барів близько 02:00 за місцевим часом. Прибулі на місце поліцейські виявили одного загиблого від вогнепальних поранень. Також до лікарні було доставлено 10 поранених.

Правоохоронці заблокували периметр навколо місця стрілянини. В даний час в поліції не можуть назвати причини і мотиви стрілянини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Торонто відбулася стрілянина під час 2-мільйонного параду, є потерпілі. В результаті перестрілки дві людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття, поліція Торонто заявила, що два учасника стрільби були затримані, також було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія 17 червня під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні. Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб. В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.

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