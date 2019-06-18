В Торонто произошла стрельба во время 2-миллионного парада, есть потерпевшие

Фото: стрельба в Торонто (https://twitter.com/masslivenews)

Среди участников парада был премьер-министр страны Джастин Трюдо

В Торонто (Канада) во время двухмиллионного парада в честь чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА Торонто) - команды Raptors - произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате перестрелки два человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия. Отмечается, что участие в параде принимал также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Полиция Торонто заявила, что два участника стрельбы были задержаны. Также были изъяты две единицы огнестрельного оружия. Расследование инцидента продолжается.

После операции по задержанию виновников стрельбы парад в Торонто продолжился. Полиция позже заявила, что жизни потерпевших ничего не угрожает.

Напомним, в американском штате Пенсильвания 17 июня во время выпускного вечера произошла стрельба, в результате которой погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Инцидент произошел во время выпускного вечера в городе Филадельфия, на котором присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.