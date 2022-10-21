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США не бачать зацікавлення Росії у припиненні війни в Україні, - Держдеп

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США розглянуть усі засоби для просування дипломатії з Росією, якщо побачать можливість, але зараз Москва не виявляє жодних ознак готовності брати участь у змістовних переговорах щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Все свідчить про те, що президент Путін далекий від того, щоб займатися серйозною дипломатією, він продовжує рухатись у протилежному напрямку", - сказав Блінкен.

"Ми розглядаємо і розглядатимемо всі засоби для просування дипломатії, якщо ми побачимо таку можливість, звичайно, ми завжди розглядатимемо це", - додав він.

За словами держсекретаря США, останнім часом Росія, навпаки, подвоювала та потроювала ставку на свою агресію.

Раніше Блінкен заявив, що Сполучені Штати поки не бачать причини змінювати ступінь готовності своїх ядерних сил на тлі загроз з боку Росії.

Також раніше повідомлялося, що у США поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.

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Вторгнення Росії до УкраїниСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен