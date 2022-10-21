США не бачать зацікавлення Росії у припиненні війни в Україні, - Держдеп

США розглянуть усі засоби для просування дипломатії з Росією, якщо побачать можливість, але зараз Москва не виявляє жодних ознак готовності брати участь у змістовних переговорах щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Все свідчить про те, що президент Путін далекий від того, щоб займатися серйозною дипломатією, він продовжує рухатись у протилежному напрямку", - сказав Блінкен.

"Ми розглядаємо і розглядатимемо всі засоби для просування дипломатії, якщо ми побачимо таку можливість, звичайно, ми завжди розглядатимемо це", - додав він.

За словами держсекретаря США, останнім часом Росія, навпаки, подвоювала та потроювала ставку на свою агресію.