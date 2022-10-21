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США не видят заинтересованности России в прекращении войны в Украины, - Госдеп

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США рассмотрят все средства для продвижения дипломатии с Россией, если увидят возможность, но сейчас Москва не проявляет никаких признаков готовности участвовать в содержательных переговорах касательно прекращения боевых действий в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Все свидетельствует о том, что президент Путин далек от того, чтобы заниматься серьезной дипломатией, он продолжает двигаться в противоположном направлении", — сказал Блинкен.

"Мы рассматриваем и будем рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если мы увидим такую возможность, конечно, мы всегда будем рассматривать это", — добавил он.

По словам госсекретаря США, в последнее время Россия, напротив, удваивала и утраивала ставку на свою агрессию.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пока не видят причин менять степень готовности своих ядерных сил на фоне угроз со стороны России.

Также ранее сообщалось, что в США пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

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Вторжение России в УкраинуСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен