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У США не бачать загрози у спільних навчаннях РФ та Китаю, але уважно стежитимуть за ними

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США стежать за розвитком оборонних відносин між Росією і Китаєм, які зміцнюються останніми роками, включно зі спільними навчаннями на суші, в повітрі і на морі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, попри поглиблення співпраці між Китаєм і Росією, обидві країни історично не повністю довіряють одна одній, як у регіоні, так і на світовій арені.

"Ми будемо спостерігати за ними, як і за всіма іншими навчаннями, але я не думаю, що ці дві країни не мають довгої історії спільної роботи, особливо у військовому плані. Це дві країни, які не завжди повністю довіряють одна одній у регіоні або за його межами, по всьому світу", - заявив Кірбі. 

Він також підкреслив, що ці навчання є давно запланованими і не викликають у США значних побоювань. 

"Я не бачу причин для зміни нашої військової позиції або позиції стримування внаслідок цих навчань. Це давно заплановані навчання. Це частина їхнього режиму. Тож ми спостерігатимемо за ними і відстежуватимемо, але... але ні... знаєте, немає жодної драматичної, невідворотної стурбованості з цього приводу", - додав Кірбі. 

Нагадаємо, раніше Китай оголосив про плани проведення спільних військових навчань з Росією під назвою North-Joint 2024, які пройдуть у повітряному та морському просторі в районах Японського та Охотського морів протягом вересня.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що постійне розпалювання Пекіном війни проти України шляхом підтримки зв'язків із РФ може негативно позначитися на інтересах та репутації Китаю.

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