У США не бачать загрози у спільних навчаннях РФ та Китаю, але уважно стежитимуть за ними

За його словами, попри поглиблення співпраці між Китаєм і Росією, обидві країни історично не повністю довіряють одна одній, як у регіоні, так і на світовій арені.

"Ми будемо спостерігати за ними, як і за всіма іншими навчаннями, але я не думаю, що ці дві країни не мають довгої історії спільної роботи, особливо у військовому плані. Це дві країни, які не завжди повністю довіряють одна одній у регіоні або за його межами, по всьому світу", - заявив Кірбі.

Він також підкреслив, що ці навчання є давно запланованими і не викликають у США значних побоювань.

"Я не бачу причин для зміни нашої військової позиції або позиції стримування внаслідок цих навчань. Це давно заплановані навчання. Це частина їхнього режиму. Тож ми спостерігатимемо за ними і відстежуватимемо, але... але ні... знаєте, немає жодної драматичної, невідворотної стурбованості з цього приводу", - додав Кірбі.