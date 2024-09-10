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В США не видят угрозы в совместных учениях РФ и Китая, но будут внимательно следить за ними

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США следят за развитием оборонных отношений между Россией и Китаем, которые укрепляются в последние годы, включая совместные учения на суше, в воздухе и на море.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, несмотря на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, обе страны исторически не полностью доверяют друг другу, как в регионе, так и на мировой арене.

"Мы будем наблюдать за ними, как и за всеми другими учениями, но я не думаю, что эти две страны не имеют долгой истории совместной работы, особенно в военном плане. Это две страны, которые не всегда полностью доверяют друг другу в регионе или за его пределами, по всему миру", - заявил Кирби. 

Он также подчеркнул, что эти учения являются давно запланированными и не вызывают у США значительных опасений. 

"Я не вижу причин для изменения нашей военной позиции или позиции сдерживания в результате этих учений. Это давно запланированные учения. Это часть их режима. Так что мы будем наблюдать за ними и отслеживать, но... но нет... знаете, нет никакой драматической, неотвратимой озабоченности по этому поводу", - добавил Кирби. 

Напомним, ранее Китай объявил о планах проведения совместных военных учений с Россией под названием North-Joint 2024, которые пройдут в воздушном и морском пространстве в районах Японского и Охотского морей в течение сентября.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что постоянное разжигание Пекином войны против Украины путем поддержки связей с РФ может негативно отразиться на интересах и репутации Китая.

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