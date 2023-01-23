США бачать успіхи українських військових під Кремінною, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детча у Twitter.
"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої Росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів", - заявив високопоставлений американський військовий чиновник", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW заявили, що ЗСУ з боями просуваються до Сватового та Кремінної Луганської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.